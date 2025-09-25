Синоптик Позднякова предупредила москвичей о первых заморозках

Первые заморозки могут прийти в Москву и область в выходные, 27 и 28 сентября. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, в ночь на 27 сентября температура воздуха в столичном регионе может достигнуть отрицательных значений. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, однако сохранится сильный ветер до 14 метров в секунду.

28 сентября ожидается облачная погода без осадков. Температура днем поднимется до плюс 13 градусов, но из-за северного ветра по ощущениям на улице будет холодно.

— И такая ситуация будет до конца сентября включительно, — отметила Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Первый снег в Москве выпадет во второй декаде октября. Такое мнение высказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в ближайшее время погоду в городе будет определять холодный атмосферный фронт. Осадки будут преимущественно в виде дождя.

Метеорологическая осень пришла в Москву 24 сентября. Это самое позднее завершение метеорологического лета за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.