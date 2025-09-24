Мосгордума увеличила штрафы за нарушения при содержании животных

Московская городская дума повысила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Об этом сообщил председатель комиссии по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников на заседании.

© Вечерняя Москва

Ранее штрафы составляли до тысячи рублей, теперь они увеличены до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических лиц.

Мера будет применяться к таким правонарушениям, как содержание домашних животных в общих помещениях коммунальных квартир и многоквартирных домов, появление с собакой без поводка в магазинах, на детских площадках, в школах и других образовательных учреждениях, работающих с детьми, а также выгул собак без поводка на природных и озелененных территориях города.

— Сейчас в городе проживает с людьми 1,5 миллиона собак и почти три миллиона кошек, то есть москвичи делают выбор больше в пользу кошек, но и собак тоже достаточно, — сказал Семенников.

Кроме того, столичный комитет ветеринарии получит полномочия для самостоятельного рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере обращения с животными, передает «Москва 24».

Запрет на посещение общественных мест вместе с домашними животными вызвал бурную реакцию среди экспертов. Зоопсихолог и ветеринар Мирослав Волков подверг критике предложение депутата Госдумы Нины Останиной ограничить право владельцев собак посещать заведения. По его словам, подобные ограничения будут скорее раздражать самих владельцев, ведь многим животным трудно находиться вдали от хозяина длительное время.