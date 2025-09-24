Отопление включили в более чем 30 процентах жилых домов Москвы

Столичные специалисты включили отопление почти в половине городских социальных объектов и свыше 30 процентах жилых домов.

Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства столицы.

— Организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, отопление уже включили в свыше 30 процентах домов и почти 50 процентах социальных объектов, — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Подача тепла проводится поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Сначала к нему подключают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем — торговые и промышленные предприятия. Всего к осенне-зимнему периоду городские специалисты подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, передает Telegram-канал ведомства.

23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале отопительного сезона 24 сентября. Он подчеркнул, что сначала отопление будут подавать в детские сады, школы и больницы.