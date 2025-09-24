Мосгордума увеличила штрафы за нарушения при содержании животных

Московская городская дума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных, рассказал председатель комиссии по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников в ходе заседания.

© m24.ru

Раньше штраф был установлен до 1 тысячи рублей, сейчас он составит до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических лиц.

Мера будет касаться таких правонарушений, как содержание домашнего животного в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов, появление с собакой без поводка в магазинах, на детских площадках, в школах и других образовательных учреждениях, работающих с несовершеннолетними, а также ее выгул без поводка на природных и озелененных территориях города.

"Сейчас в городе проживает с людьми 1,5 миллиона собак и почти 3 миллиона кошек, то есть москвичи делают выбор больше в пользу кошек, но и собак тоже достаточно", – отметил Семенников.

Кроме того, столичный комитет ветеринарии будет наделен полномочиями по самостоятельному рассмотрению дел об административных правонарушениях в области обращения с животными.

Ранее рабочая группа Госдумы по защите людей от нападений животных под руководством депутата Нины Останиной озвучила предложение не пускать владельцев собак в точки общепита, магазины, образовательные, культурные и медицинские учреждения вместе с питомцами.

По словам Останиной, у следствия замечаний и возражений правового характера по поводу подготовленного законопроекта не возникло.

Однако первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что это предложение идет вразрез с тенденциями в российском бизнесе.

По его словам, участники рынка расширяют возможности для клиентов с питомцами. Кроме того, владельцами животных являются 57% российских семей, а "с большинством бизнес хочет дружить".