В парке «Зарядье» покажут работы молодых художников и скульпторов

В парке «Зарядье» 10 октября откроется выставка «Выпуск’25», на которой будут представлены дипломные работы выпускников художественных и архитектурных направлений 25 московских вузов. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Экспозиция будет доступна до 30 ноября. Посетители арт-пространства «Паркинг Галерея» смогут увидеть произведения живописи, графики, скульптуры, а также проекты сценографов, художников по костюмам, аниматоров, иллюстраторов, гейм- и фешен-дизайнеров, керамистов и мастеров росписи по ткани.

В этом году специальным гостем выставки станет Московское академическое художественное училище, отмечающее столетие со дня основания. Помимо проектов нынешних выпускников училища, в экспозицию войдут архивные работы 1950-1980-х годов. Ещё один участник проекта — Московская государственная консерватория имени Чайковского: выставку будут сопровождать произведения выпускников композиторского отделения.

В программу «Выпуска’25» войдут лекции и мастер-классы с участием вузов и экспертов арт-сообщества. Мастер-классы будут посвящены практическим навыкам — составлению портфолио, самопрезентации и развитию личного бренда.

Также в рамках выставки пройдет маркет молодого искусства. В этом году его дополнят аукционом с работами участников выставки. В прошлом году на маркете были представлены 50 выпускников.

Проект «Выпуск» проводится с 2022 года. За это время в нем приняли участие более 900 выпускников 25 московских вузов, представившие более 1500 работ.