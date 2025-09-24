Рыбный рынок в Митине отметит день рождения дегустациями и скидками

Рыбный рынок «Москва — на волне» в Митине проведет праздничные акции по случаю первой годовщины работы площадки, сообщается на портале mos.ru. С 25 по 28 сентября на рынке будут действовать скидки в 10% на рыбу и морепродукты.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В число акционных товаров войдут, в частности, стейки атлантического лосося, камчатский краб, морской гребешок и командорский кальмар. Также на рынке будут организованы дегустации. В субботу и воскресенье, 27 и 28 сентября, посетители смогут попробовать северную рыбу, строганину, сугудай и чебуреки с треской.

Рынок в Митине открылся в сентябре 2024 года и стал второй площадкой проекта после Косино-Ухтомского рынка. При его создании учли опыт первой площадки: построили одноэтажное здание, разместили самые популярные отделы у входа, предусмотрели торговые ряды, зоны хранения с разными температурными режимами, фудкорт и лабораторию контроля качества.

За первый год работы площадка организовала мастер-классы для 12 тысяч детей и запустила бесплатный сервис «Готовим на месте», позволяющий пожарить или запечь купленную рыбу или морепродукты на рынке. В ассортименте площадки — более 600 наименований продукции, лидерами продаж стали мурманская креветка, живой карп и икра горбуши.

Рынок «Москва — на волне» предоставляет участникам СВО постоянную скидку в десять процентов на всю продукцию. Первая площадка проекта работает в Косино-Ухтомском с 2023 года.