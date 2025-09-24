Собянин сообщил о запуске движения по Проектируемому проезду №57 в ЮВАО

Запущено движение по Проектируемому проезду №57, который соединил Волжский бульвар с 2-м Грайвороновским проездом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Запустили движение по Проектируемому проезду №57 – он соединил Волжский бульвар с 2-м Грайвороновским проездом. Построили четырехполосную дорогу: по две полосы в каждом направлении. В рамках проекта реконструировали участок 2-го Грайвороновского проезда, обустроили тротуары и благоустроили прилегающую территорию», – написал Собянин.

Он отметил, что специалисты также переложили инженерные коммуникации, смонтировали электрические сети, установили светофоры и остановки городского транспорта.