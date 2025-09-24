Собянин сообщил об открытии двух новых центров женского здоровья в Москве

Еще два центра женского здоровья появились в столичных больницах имени Юдина и Вересаева, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«В Москве появились еще два центра женского здоровья – в больницах имени Юдина и Вересаева. Теперь в столице 13 центров, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, и восемь из них открылись в текущем году. Здесь женщины могут получить современную диагностику, лечение, подготовиться к родам, регулярно наблюдаться – и все это в одном месте», – написал Собянин.

Он отметил, что для центра женского здоровья ГКБ имени Юдина на ул. Медиков реконструировали здание площадью почти 2 тыс. кв. м. В нем 18 кабинетов акушеров-гинекологов, дневной стационар, кабинеты УЗИ-диагностики, маммографии и многое другое. Будет работать дежурный врач. Новый центр откроется 29 сентября.

По словам мэра, центр женского здоровья ГКБ имени Вересаева на ул. Лобненская уже начал прием пациентов. До конца года планируется открыть еще три таких центра.