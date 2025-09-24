Сергунина подвела итоги летнего сезона на ВДНХ

Раздел, посвященный ВДНХ, запустили на портале mos.ru. В нем собраны ключевые факты о главной выставке страны — ее истории, традициях и стратегии развития до 2030 года, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

— Онлайн-проект состоит из нескольких тематических блоков. Первый рассказывает о возрождении комплекса, начавшемся в 2014 году. На ВДНХ не только отреставрировали архитектурные памятники, но и создали новые уже полюбившиеся москвичам и туристам объекты. Среди них — «Москвариум», канатная дорога «Воздушный трамвай» и музей «Атом», — отметила Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что с начала 2025 года ВДНХ посетили 18 миллионов человек, более 10 миллионов посетителей пришлось на летний период. Для москвичей и гостей столицы организовали фестивали, концерты, спортивные состязания и деловые форумы, а также разработали порядка 60 новых экскурсий по музеям и территории комплекса.

Также ВДНХ стала одной из ведущих площадок проекта «Лето в Москве» — на ней прошли показы пятой Московской недели моды, фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», Международный фестиваль искусств «Вдохновение», гастрофестиваль «Вкусы России», празднования Дня города, Дня кино и Дня шахмат, проводились турниры, забеги, лекции и многое другое. Свыше 900 тысяч посетителей собрал семейный тематический парк «Орион».

