В Москве открыли цифровую матрешку высотой с многоэтажку

В парке "Зарядье" открылась новая московская достопримечательность, причем цифровая и инновационная. Называется она "Матрешка Москвы. Новая точка притяжения".

Появилась конструкция на месте туристического центра - раньше он располагался внутри здания в виде купола, открытого еще во время строительства парка в 2014 году. Теперь же на этом месте появилась матрешка, впрочем, это лишь одна из форм, которую может принимать сооружение.

"Сохранив свое привычное назначение, туристический центр "Москва" превратился в современную многофункциональную конструкцию, не имеющую аналогов в мире. Она может динамически менять форму и рассказывать о достижениях Москвы и России с использованием 3D-графики и кинетической инсталляции", - рассказал в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На полную трансформацию матрешке нужно всего 4,5 минуты. Максимальная ее высоты достигает 22 метров, выдвижную конструкцию поднимают гидравлические домкраты. На этой конструкции установлено 1,5 тыс. медиаэкранов в форме сот, способных менять свое положение каждые 1-2 секунды.

"Уникальную конструкцию разработали московские инженеры, а все основные комплектующие произведены на столичных заводах, - подчеркнул Собянин. - Основа кинетической фигуры - 30 гигантских колец из стали, авиационного алюминия и титана. Они поднимаются с основания постройки на высоту 11 метров за 4 минуты 30 секунд. Каждое состоит из 50 выдвижных медиаэкранов в форме сот".

Внутри конструкции по-прежнему работает туристический центр, а на фасаде демонстрируют с 9 до 19 часов достижения Москвы в различных отраслях и анонсы городских мероприятий, а с 19 до 23 часов - шоу-путешествие по достопримечательностям столицы. Затухать матрешка не будет даже ночью - с 23 до 9 часов на фасаде будут транслировать информационные материалы.