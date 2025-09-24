Москвичи выбрали лучшие места для неспешных и спортивных прогулок

Фаворитом любителей пробежек на свежем воздухе стал экомаршрут по национальному парку «Лосиный Остров», а любимым пространством для прогулок по местам съемок легендарных фильмов стали Патриаршие пруды.

Лучшие места для катания на велосипеде, пробежек и променадов выбрали в серии голосований проекта «Активный гражданин» с участием звездных экспертов. Их можно использовать при планировании маршрутов по осеннему городу.

Свои рекомендации представили чемпионка России по велоспорту Ярослава Бондаренко, сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов, кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист России и генеральный директор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников, а также дрессировщик Дмитрий Куклачев, заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева. В серии голосований было собрано более 900 тысяч мнений.

Так, наиболее привлекательными для велопрогулок москвичи посчитали сразу два маршрута. Первый проходит по Измайловскому парку вдоль каскада прудов, второй вдоль главной водной артерии столицы — по Смоленской, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Он открывает живописные виды на Воробьевы горы, Нескучный сад и разные архитектурные достопримечательности города. За оба проголосовали по 22 процента участников.

Фаворитом любителей пробежек на свежем воздухе стал экомаршрут по национальному парку «Лосиный Остров». Он получил признание 20 процентов опрошенных. Здесь можно пройти путь по Бумажной и Абрамцевской просекам до Гольяновского пруда, протяженность которого составит длину дистанции полумарафона.

Лучшим пространством для прогулок по местам съемок легендарных фильмов стали Патриаршие пруды. Такой выбор сделали 16 процентов участников голосования. В этих окрестностях снимали комедии «Покровские ворота» и «Самая обаятельная и привлекательная», а также новую киноверсию «Мастера и Маргариты».

Владельцы домашних питомцев также определили лучшее место для прогулок с четвероногими друзьями — 18 процентов участников отдали свой голос за парк «Ходынское поле». Летом здесь работал арт-павильон проекта «Сделано в Москве» в виде огромной собаки. В нем регулярно проводили мастер-классы по дрессировке, лекции по уходу за хвостатыми, предлагали услуги груминга, а еще продавали зоотовары столичных производителей.

Благодаря этим голосованиям у горожан теперь есть целый список рекомендаций, как в комфортную погоду спланировать активный и интересный досуг. А еще за участие в каждом голосовании горожанам начислили баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг, представленных на витрине сайта, или направить их на благотворительность.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

