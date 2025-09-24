Новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки появился на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

«В прошлом году привели в порядок более 20 км набережных реки Яузы, в этом году провели комплексное благоустройство шести набережных Москвы-реки – Нагатинской, Новоданиловской, Даниловской, Павелецкой, Дербеневской и Шлюзовой. В результате появился новый единый комфортный пешеходный маршрут для прогулок вдоль Москвы-реки, его общая протяженность составила 11,4 км», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что новый маршрут дополнил уже существующую сеть прогулочных зон. С одной стороны он соединяется с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными, образуя единую прогулочную зону, которая ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы. С другой стороны – через Нагатинский затон можно прогуляться до музея-заповедника «Коломенское».

«В рамках работ воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежную эксплуатацию коммуникаций. Расширили тротуары и обновили их покрытие, отремонтировали асфальт на проезжей части. Модернизировали систему освещения, на пешеходных переходах установили 145 опор контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали новые павильоны, поставили навигационные стелы, сделали места отдыха с удобными скамейками», – добавил Бирюков.

Он напомнил, что озеленение – обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На набережных обустроили 170 тыс. кв. м газонов и цветников. До конца осени планируется высадить около 70 деревьев-крупномеров.