Выдано разрешение на строительство дома в Лосиноостровском районе по реновации

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) оформил разрешение на строительство жилого дома из двух корпусов в рамках реализации программы реновации по адресу: ул. Изумрудная, земельный участок 28а. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

«Дом представляет собой два двухсекционных корпуса, соединенных первым этажом. Квартиры в новостройке займут 17 тыс. кв. м. Жилье будет сдаваться с улучшенной внутренней отделкой в соответствии с постановлением правительства Москвы. На подземном уровне оборудуют паркинг на 84 машиноместа, а на первом этаже наряду с входными группами предусмотрены помещения общественного назначения и торговые площади», – приводятся в сообщении слова Слободчикова.

Он отметил, что внутри здания и на прилегающей территории создадут безбарьерную среду со входами на уровне земли, расширенными дверными проемами и низкими бордюрами.

Также в каждой секции установят по два лифта грузоподъемностью 630 и 1 тыс. кг. При этом фасады выполнят из навесных стеновых панелей, облицованных керамогранитной плиткой. Так, на них разместят корзины для внешних блоков кондиционеров, а подъезды оформят витражным остеклением.

Помимо этого, на прилегающей территории появятся проезды и тротуары, а в закрытом от автомобилей дворе оборудуют места для отдыха, детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки, установят наружное освещение, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

В ведомстве напомнили, что по поручению мэра Москвы Сергей Собянина в городе особое внимание уделяется качеству жилых домов для программы реновации.

«Строительный цикл здания на земельном участке площадью почти 1,3 га пройдет под контролем комитета. Как только застройщик направит извещение о начале строительно-монтажных работ на объекте, наши инспекторы составят программу проверок. К контрольно-надзорным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации», – добавил Слободчиков.

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, каждый дом для программы реновации реализуется по индивидуальному проекту.

«Комплекс на ул. Изумрудная выполнят в серо-белой гамме, с добавлением серо-синего, графитового и бежевого оттенков, что позволит удачно вписать его в существующую застройку», – пояснил он.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».