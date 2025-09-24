Собянин подвел итоги конкурса грантов для социально ориентированных НКО

Соискатели могли подать заявку на одну из 12 номинаций

Более 230 социально ориентированных проектов получили гранты мэра Москвы. Об итогах традиционного конкурса для НКО рассказал сегодня в своём блоге Сергей Собянин.

Победители представили программы в разных сферах: от здорового образа жизни до патриотических инициатив. Так, в номинации "Благотворительность" лучшим стал фонд борьбы с инсультом. Организация открыла горячую линию, на которой специалисты оказывают поддержку пациентам и их семьям.

В номинации "Семейная Москва" победу одержал проект, помогающий ветеранам СВО улучшить психологическое состояние и выбрать направление для самореализации.