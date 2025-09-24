Сергунина: Почти тысячу мероприятий провели в кластере «Ломоносов» с его открытия

С момента открытия в январе 2023 года в инновационном кластере «Ломоносов» провели уже около тысячу форумов, выставок, фестивалей и деловых конференций. Из них около 200 мероприятий прошли с начала 2025 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Большинство событий было посвящено инновациям в разных отраслях, например в сфере информационных технологий, транспорта, строительства и городского хозяйства. Их участниками стали больше 210 тысяч жителей и гостей столицы, в том числе 65,5 тысячи — в этом году, — рассказала Сергунина.

В частности, 3,4 тысячи человек посетили молодежный фестиваль «Ночь карьеры», который проходил в кластере в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» в августе. Организаторы подготовили для них квесты, квизы, мастер-классы по оформлению резюме и встречи с представителями разных профессий.

В марте свыше тысячи предпринимателей, девелоперов и представителей столичных ведомств прибыли на «Форум технологической инфраструктуры Москвы». Они обсудили вопросы создания и усовершенствования инновационных площадок, а также привлечение инвестиций и проработку мер поддержки в этой области.

Летом 2024 года на территории «Ломоносова» состоялся международный молодежный фестиваль «ЛЦТ.Фест». Его аудитория превысила семь тысяч человек — на мероприятии присутствовали изобретатели, финалисты техноконкурсов и ИТ-специалисты. К деловой программе присоединились иностранные спикеры, в частности, из Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира и Узбекистана.

18 сентября в рамках форума «Облачные города БРИКС» состоялась сессия «Промышленность настоящего в цифровых мегаполисах». Центральными темами обсуждения стали развитие робототехники, автоматизация производств и искусственного интеллекта, которые формируют технологический каркас городов будущего. В дискуссии приняли участие городские стратеги, руководители предприятий и эксперты в области урбанистики из России, Китая, Индии и Франции.