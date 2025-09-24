Началась сборка пролета путепровода на пересечении МСД и Бакинской улицы

Новая развязка обеспечит автомобилистам комфортный выход на трассу М-4 «Дон» и поможет снизить перепробег по магистрали за счет спрямления участка дороги.

Путепровод построят на юге столицы. Он станет частью дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Путепровод протяженностью более 300 метров появится в рамках строительства и реконструкции Каспийской улицы на основном ходу Московского скоростного диаметра, на пересечении с улицей Бакинской. Сейчас на строительной площадке идет укрупнительная сборка пролетного строения будущего путепровода. Ранее были смонтированы железобетонные опоры. По окончании подготовительных работ начнется надвижка пролета над путями второго Московского центрального диаметра», — отметил Владимир Ефимов.

Сейчас над новой транспортной развязкой работают 150 специалистов. Когда строительство закончат, на южном направлении Московского скоростного диаметра появится новый маршрут от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги.

«Одновременно на этом участке МСД возводят дополнительно несколько эстакад и прокладывают тоннель под Бакинской улицей, который готов более чем на треть. Срок завершения основных работ приходится на следующий год», — добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Новая развязка не только повысит эффективность МСД на юге столицы, но и улучшит транспортную доступность сразу пяти районов. Она также обеспечит автомобилистам комфортный выход на трассу М-4 «Дон» и поможет снизить перепробег по магистрали за счет спрямления участка дороги.

Генеральный директор компании-подрядчика Михаил Григорьев сообщил, что надвижку пролетного строения на опоры проведут во время технологических окон на железной дороге. Это один из наиболее ответственных этапов строительства путепровода.

