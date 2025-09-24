В парке «Зарядье» пройдет выставка «Выпуск’25»

Посетители увидят дипломные работы выпускников 25 столичных вузов — живописцев, графиков, скульпторов, сценографов, художников по костюмам, кино и анимации, иллюстраторов и других.

В арт-пространстве «Паркинг Галерея» парка «Зарядье» 10 октября откроется масштабный междисциплинарный проект «Выпуск’25», который продлится до 30 ноября. В экспозиции представят дипломные работы выпускников художественных и архитектурных направлений 25 вузов столицы.

Помимо произведений живописи, графики и скульптуры, посетители увидят работы сценографов, художников по костюмам, кино и анимации, иллюстраторов, монументалистов, гейм- и фешен-дизайнеров, керамистов, мастеров росписи по ткани и других.

«“Выпуск” стал важной площадкой для поддержки молодых художников в начале их творческого пути. За четыре года в проекте приняли участие более 900 выпускников 25 московских художественных и архитектурных вузов. На выставках они представили свыше 1500 работ — от академической живописи и скульптуры до концептуальных инсталляций и новых медиа», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Он добавил также, что выставка «Выпуск» — один из флагманских проектов парка «Зарядье», ее проводят каждую осень с 2022 года.

Специальным гостем станет Московское академическое художественное училище, которое в этом году отмечает 100 лет со дня основания. В честь юбилея парк «Зарядье» представит не только проекты выпускников этого года, но и дипломные работы 1950-1980-х из фондов учебного заведения.

Еще один специальный гость — Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. Выставка будет сопровождаться произведениями выпускников, окончивших в этом году композиторское отделение.

Одновременно пройдет программа с участием вузов и экспертов арт-сообщества. Она объединит лекции и мастер-классы, направленные на развитие у выпускников практических навыков, необходимых в профессии, — от составления портфолио и самопрезентации до развития собственного бренда.

Частью программы станет маркет молодого искусства, впервые прошедший в 2024 году. Он создает пространство для встречи начинающих авторов с коллекционерами и представителями арт-сообщества. В прошлом году в маркете приняли участие 50 выпускников, для многих из которых это событие стало первым подобным опытом. В 2025 году проект будет дополнен аукционом работ участников выставки.

За два месяца до проведения маркета с участниками начнут работать студенты отделения рекламы факультета дизайна и медиакоммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Совместно с художниками они разработают стратегии продвижения, объединив навыки и маркетинговые инструменты.