Движение в районе Цветного бульвара перекроют 27 и 28 сентября

27 и 28 сентября будет временно закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара в связи с проведением Московского детского велофестиваля. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что движение будет закрыто 27 сентября с 00:01 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении.

Кроме того, введут ограничения по первой крайней левой полосе 26 сентября с 10:00 до 22:00 и 28 сентября с 20:00 до 10:00 29 сентября на Цветном бульваре от д. 27/24 до д. 1, а также по первой крайней правой полосе 27 сентября с 08:00 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Петровском бульваре в районе Трубной площади.

— Обращаем внимание водителей, что 26 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытий временно будет запрещена парковка. Будьте внимательны. Стройте маршрут с учетом временных ограничений, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее ЦОДД предупредил, что 27 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля временно будет закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца. Жителям и гостям города рекомендовано использовать метро для поездок в центр.