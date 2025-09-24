Храм в честь великомученика Георгия Победоносца построен в Зеленограде

Храмовый комплекс в честь великомученика Георгия Победоносца появился на Георгиевском проспекте в рамках реализации программы строительства православных храмов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на руководителя Владислава Овчинского.

«Общая площадь храмового комплекса составляет 2,6 тыс. кв. м. Объемно-пространственная композиция в составе единого строения включает здание храма на 500 прихожан с трехпролетной колокольней-звонницей и трехэтажным домом причта. Здание исполнено в традициях псковской архитектуры XV–XVI веков», – приводятся в сообщении слова Овчинского.

Так, храмовый комплекс расположен в 17-м микрорайоне Крюково Зеленоградского административного округа Москвы.

Уточняется, что основной объем четверика увенчан главкой со световым барабаном. В доме причта находятся административные, общественные и технические помещения. Кроме того, доступ маломобильных групп населения предусмотрен на первые этажи храма и дома причта.

Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков, слова которого также приводятся в материале, подчеркнул, что строительство храма на всех этапах проходило под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора.

«За время производства работ они провели на площадке семь выездных проверок. В результате итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации», – добавил Слободчиков.

Департамент градостроительной политики Москвы с 2014 года осуществляет координацию работ по обеспечению ввода храмов в эксплуатацию по поручению рабочей группы попечительского совета фонда «Поддержка строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всего с начала реализации программы храмостроительства введено 147 религиозных объектов, из них в 2025 году сдано в эксплуатацию уже семь храмовых комплексов.