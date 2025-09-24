Собянин сообщил о включении в программу реновации пяти новых площадок

© Вечерняя Москва

Перечень московских кварталов, где будут строить дома для переселения по программе реновации, расширен на пять площадок. Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Новые адреса расположены в четырех районах разных округов столицы. На них планируется возвести около 75 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит расселить 15 старых домов, где находятся более тысячи квартир, и предоставить новые квартиры примерно 2,7 тысячи жителей.

Две площадки выбраны на месте домов, уже включенных в программу. Таким образом, власти продолжают комплексное обновление городских кварталов. Строительство пройдет по адресам: Большая Марьинская улица, 23, проспект Буденного, 17б и 21, Херсонская улица, 22–24, Партизанская улица, 7, корпуса 1–3.

Всего в программу реновации входит 5176 домов — около 350 тысяч квартир, где живет миллион москвичей. Для строительства новых домов подготовлено 828 площадок, а в эксплуатацию уже введено 6,4 миллиона квадратных метров жилья, передает Собянин в своем личном блоге в MAX.

