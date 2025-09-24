Сергей Собянин поздравил с юбилеем поэтессу Ларису Рубальскую

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму поэтессе и заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Ларисе Рубальской в связи с ее юбилеем. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

«Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Поэтесса большого таланта, вы вносите яркий вклад в развитие отечественной литературы и музыкального искусства. Ваше творчество, проникнутое необыкновенным лиризмом, завоевало сердца миллионов поклонников в нашей стране и за рубежом. Песни на ваши замечательные стихи обогатили репертуар популярных исполнителей и вошли в золотую коллекцию российской эстрады. Желаю вам, уважаемая Лариса Алексеевна, доброго здоровья, благополучия, творческого и жизненного долголетия», – говорится, в частности, в телеграмме.

Лариса Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве. В 1970-м окончила факультет русского языка и литературы Московского областного педагогического института имени Крупской (сейчас – Московский государственный областной университет). В 1984 году вместе с композитором Владимиром Мигулей она написала первую песню «Воспоминание», которую исполнила певица Валентина Толкунова.

Лариса Рубальская – автор более 600 стихов и текстов ко многим известным и популярным песням. Среди них – «Доченька», «Живи спокойно, страна», «Свет в твоем окне», «Странная женщина», «Транзитный пассажир», «Напрасные слова» и многие другие. Она сотрудничала с такими композиторами, как Сергей Березин, Давид Тухманов, Лора Квинт, Виктор Чайка, Вячеслав Добрынин, Аркадий Укупник. Она является автором многих книг, в том числе сборников стихов и прозы, и членом Союза писателей Москвы, а также входит в общественный совет премии «Звезда театрала».

В 2005 году Лариса Рубальская удостоена национальной премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия» в номинации «Искусство и культура». Она также становилась многократным лауреатом передачи «Песня года».