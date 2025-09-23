Стало известно, когда в Москву придет старое бабье лето

Старое бабье лето и золотая осень придут в Центральную Россию, в том числе в Москву, в конце сентября — начале октября. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на следующей неделе погоду в Центральной России будет определять обширный скандинавский антициклон, который задержится на пять-семь суток.

«В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков. Ветер — практически штилевой. По ночам, в условиях малооблачной погоды, воздух будет остывать до плюс трех-восьми градусов, днем потеплеет до плюс 13-18 градусов. Настоящее старое бабье лето и золотая осень!» — написал Тишковец.

Он указал, что в ближайшие же дни Центральная России будет находиться во власти холодного циклона, который принесет кратковременные осадки и похолодание, возможен мокрый снег. В среду, 24 сентября, температура ночью составит плюс пять-восемь градусов, днем — около плюс десяти. В четверг столбики термометра будут находится на отметке в плюс один-четыре градуса ночью и до плюс 8-11 днем. С пятницы по воскресенье включительно температура днем будет выше — плюс 11-14 градусов.