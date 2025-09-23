Отопление в Москве начнут включать 24 сентября

В Москве в ближайшее время не ожидается аномального перехода на холодную погоду, но власти 24 сентября приступают к включению отопления.

«В первую очередь тепло подаётся на социальные объекты: детские садики, школы и больницы, затем и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займёт несколько дней», — сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь порекомендовал проверить радиаторы перед началом отопительного сезона, так как не исключено, что где-то есть пятна ржавчины или следы старых потёков.