Синоптик Леус рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве 23 сентября

Во вторник, 23 сентября, в столице наблюдается редкое метеорологическое явление - обратный ход температуры, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Обратный ход температуры - это метеорологическое явление, когда днем вместо потепления (по сравнению с утренними часами) происходит понижение температуры воздуха.

"Обычно в дневные часы температура повышается, а сегодня облака и поступление холодного воздуха не только ограничивают дневной прогрев, но и заставляют температуру понижаться", - констатирует синоптик.

По его словам, самая высокая температура воздуха сегодня была отмечена в 7 часов утра и составила +17,3 градуса. С тех пор воздух постепенно охлаждается: так, к настоящему моменту показания термометров опустились до +13,8 градуса.

Температура воздуха сегодня продолжит снижаться, добавил Михаил Леус.

Ранее он сообщил, что в среду в Москву придет самая поздняя в истории метеорологическая осень.