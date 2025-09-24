Собянин одобрил строительство трех деловых и промышленных объектов

Сергей Собянин подписал распоряжение о строительстве трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию мест приложения труда. По итогам строительных работ появятся свыше 2,8 тысячи рабочих мест.

Согласно документу, в Южном Тушине по адресу улица Свободы, дом 35 возведут многофункциональный высокотехнологичный промкомплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров. В здании разместятся малые и средние производства фармацевтической промышленности, научно-производственные и инжиниринговые компании разных отраслей.

В Западном Дегунине по адресу Ильменский проезд, земельный участок № 13/8 построят общественно-деловое здание площадью свыше 15 тысяч "квадратов". Внутренние помещения займут офисы и торговые объекты.

В Проектируемом проезде № 4875, расположенном в Отрадном, запланировано возведение объекта промышленно-производственного назначения в составе промпарка. Площадь здания составит порядка 27 тысяч "квадратов". В нем разместятся научно-производственные компании и организации научной и исследовательской деятельности.

Ранее город выставил на торги участки для реализации трех масштабных инвестпроектов. Они находятся в районах Соколиная Гора и Коммунарка. Победители аукционов смогут арендовать земельные участки по льготной ставке для строительства около 250 тысяч "квадратов" промышленной и общественно-деловой недвижимости.