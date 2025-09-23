Джаз, харчо и колбаски: гастрофестиваль на Манежной площади

Гостей и участников гастрономического фестиваля, который пройдет на Манежной площади 27 и 28 сентября, ждут кулинарные дуэли, вкусная еда и интересная музыкальная программа. Об этом сообщила мэрия Москвы.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Москвичи и гости столицы смогут попробовать как всеми любимые куриный бульон, гороховый суп, лапшу по-домашнему, борщ и харчо с говядиной, а также колбаски из разных видов мяса, так и авторские блюда.

«Горожанам предложат мясные блюда с дымком — плескавицу с расплавленным сыром, шашлыки, колбаски и люля-кебаб, а также форель, приготовленную на открытом огне», - отметили в мэрии.

Гостей мероприятия ждут и разносолы из Сибири и Дальнего Востока. Можно будет попробовать сугудай из омуля, томленого кабана, блюда из оленины, а также курильский гребешок. Не останутся без внимания и сладкоежки. Они смогут насладиться яблочными пирогами, рулетами с ягодами и кремом, необычными десертами с морошкой.

Кулинарные дуэли

Также в рамках фестиваля состоятся кулинарные поединки по принципу «одна основа — два разных прочтения». В них примут участие шеф-повара и студенты кулинарных колледжей, которые «продемонстрируют мастерство в приготовлении классических и современных блюд», отметили в мэрии.

27 сентября в 15:00 начнется поединок «Подкопченные баклажаны против брускетты с томатами», а в 16:00 — «Патте из печени и паштет из скумбрии».

28 сентября в 15:00 можно будет посмотреть на дуэль мастеров под названием «Котлета с начинкой из фуа-гра и овощи гриль против пожарской котлеты с воздушным пюре», а в 16:00 начнется поединок «Паштет из говяжьей печени и салат с телячьей печенью».

Музыкальная программа

Также москвичей и гостей столицы порадуют выступления кавер-групп и известных московских коллективов. Они выйдут на сцену в 18:00.

27 сентября концерт откроет дуэт Voice Lab, а в 19:15 зрители услышат лауреата международных конкурсов саксофониста Сергея Головню.

Во второй день фестиваля можно будет насладиться выступлением ансамбля Jazz Guitar Band Алексея Кузнецова, народного артиста России, композитора и гитариста. В 19:15 выступит участница второго сезона шоу «Голос» Арцвик.

Ранее в столице завершился масштабный проект «Лето в Москве», в рамках которого прошли мероприятия на более чем 400 площадках города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, участие в них приняли около 51,9 млн человек.