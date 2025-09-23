Как проект «Молодежь Москвы» дает возможность найти свой карьерный путь

Москвичи могут воспользоваться возможностями построить карьеру или найти работу, которые предлагает им проект «Молодежь Москвы». В рамках проекта проводятся встречи с карьерными экспертами и профориентологами, а также реализуются программы по содействию в трудоустройстве, сообщила мэрия столицы.

«Мы предлагаем молодым жителям столицы конкретные инструменты для старта на профессиональном пути — от тестирования, которое поможет определиться с выбором, до прямого знакомства с ведущими работодателями», — отметила Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы».

В частности, на портале «Молодежь Москвы» размещены регулярно обновляющиеся вакансии и стажировки с подробным описанием, перечнем обязанностей и условий. Чтобы оставить отклик, необходимо заполнить анкету и прикрепить резюме.

А молодые люди, испытывающие трудности с выбором профессии, могут воспользоваться профориентационными бесплатными консультациями, которые проводят в двух форматах — очно и онлайн.

«Для записи нужно заполнить анкету, указать удобное время, а также интересующие вопросы и темы для обсуждения. После обработки заявки с участником связывается представитель направления для проведения первичной встречи», — уточнили в мэрии.

Специалисты находят индивидуальный подход к каждому и помогают расставить приоритеты и наметить конкретные шаги для будущего роста, рассказала аспирант Российского государственного гуманитарного университета Лада Логвинова, обратившиеся за консультацией.

А Анна Лебедева, SMM-редактор, основатель сети Telegram-каналов о досуге в Москве, воспользовалась доступной на портале «Молодежь Москвы» опцией по подаче заявки на поддержку стартапа или проекта.

«Буквально на следующий день получила оперативную обратную связь и приглашение встретиться. На встрече мы обсудили возможные векторы развития, сильные стороны моего проекта. Чувствовались индивидуальный подход и искреннее желание разобраться в ситуации и помочь», — отметила она.

Кроме того, на портале «Молодежь Москвы» можно пройти опрос и понять, сразу ли откликаться на вакансии или стоит пройти консультацию, а также ознакомиться с картой пространств для работы и учебы.

Проект «Молодежь Москвы» в рамках направления «Дружба» также приготовил серию адаптационных экскурсий, которые проходят в столице с 11 сентября по 4 октября. В них могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. В рамках экскурсий можно познакомиться с городской инфраструктурой, культурными и историческими достопримечательностями, а также по-новому взглянуть на Москву и оценить возможности, которые она предлагает.