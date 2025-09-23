Выбраны лучшие площадки проекта «Лето в Москве»

Участники проекта «Активный гражданин» оценили фестивальные площадки, работавшие в рамках «Лета в Москве», а также ответили на вопросы викторины о культурных мероприятиях. Собрано более миллиона мнений, сообщила мэрия Москвы.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Проект «Лето в Москве» - стал главным событием сезона. Он объединил самые яркие мероприятия на более чем 400 площадках города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, участие в них приняли около 51,9 млн человек, и по сравнению с прошлым годом посещаемость выросла на 10-20%.

Творческие бульвары: от танцев до арт-объектов

«Активные граждане» оценили действовавшие в рамках «Лета в Москве» площадки на бульварах, где жители и гости столицы могли танцевать, принимать участие в интересных мастер-классах, заниматься спортом и творчеством.

В частности, на Чистопрудном бульваре все желающие могли освоить новые движения на фестивале «Улица. Танцы». На Гоголевском бульваре в рамках фестиваля «Арт-бульвар. Творческий активатор» проходили лекции об искусстве, а на Тверском бульваре прошел чемпионат по симрейсингу — виртуальным автомобильным гонкам. Здесь также можно было заниматься йогой, играть в активные игры и принять участие в мастер-классах по макияжу.

На Страстном бульваре в арт-пространстве «Улица. Искусство» художники расписали необычные арт-объекты — арки, шары и торшеры. А на Петровском бульваре на площадке «Лето в движении» желающие осваивали базовые техники бокса под руководством профессиональных спортсменов, включая известного бойца ММА Джеффа Монсона.

«Активные граждане» поставили площадкам высокие оценки. Их признали отличными 67, 66, 64, 61 и 58 процентов участников голосования соответственно, отметила мэрия Москвы.

Цирки шапито в парках

Большой интерес у участников проекта «Лето в Москве» вызвали и цирки шапито, которые были открыты прямо в парках. Там выступали акробаты и фокусники, можно было увидеть львов и тигров.

В кинопарке «Москино» зрители отправились в виртуальное сафари по африканской саванне. В Измайловском парке у Круглого пруда прошло шоу «Полосатый рейс» с участием бенгальских тигров и медведей-акробатов. А в парке «Южное Бутово» посетителей ждала современная «Магия цирка».

«По результатам голосования абсолютным лидером признали цирк в кинопарке «Москино», который получил 58 процентов положительных отзывов «активных граждан»», - пояснили в мэрии.

Публичные чтения

В рамках проекта «Книга в городе» в Пушкинском сквере, на Театральной площади у фонтана Витали и на Сретенском бульваре прошли открытые чтения. Можно было не только насладиться любимыми книгами, но и посетить книжные клубы и автограф-сессии авторов.

Пространство в Пушкинском сквере получило 73 процента голосов москвичей, площадка на Сретенском бульваре — 69 процентов, а у фонтана Витали — 66, озвучили в мэрии результаты голосования.

«Усадьбы Москвы»: путешествие в прошлое

А лучшей площадкой фестиваля «Усадьбы Москвы», в ходе которого можно было побывать на исторических пикниках, экскурсиях и концертах классической музыки под открытым небом, стала площадка в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». За нее отдали голоса 67 процентов участников проекта «Активный гражданин».

На площадке в Измайловском парке особой популярностью пользовалось ретроателье, где можно было примерить костюмы XIX века, ее оценили на отлично 64 процента участников голосования. 60 процентов голосов «активных граждан» было отдано за усадебный кластер «Басманный», а площадка в «Хамовниках» набрала 59 процентов.

Театральное искусство на улицах города

Более трех тысяч артистов из России и зарубежных стран выступили на Международном открытом фестивале «Театральный бульвар». В течение 92 дней на различных площадках Москвы, в том числе Цветном бульваре, в «Музейном парк» возле Политехнического музея, в амфитеатре на Покровском бульваре, а также на Чистых прудах, были представлены свыше тысячи постановок.

«Активные граждане» оценили четыре пространства фестиваля. Цирковое пространство Цветного бульвара понравилось 63 процентам москвичей. Площадку в «Музейном парк» возле Политехнического музея положительно оценили 59 процентов «активных граждан».

«Амфитеатр на Покровском бульваре покорил зрителей классическими спектаклями для всей семьи — мюзиклами, опереттами и моноспектаклями с участием известных российских актеров. Эту площадку оценили на отлично 58 процентов горожан», - говорится в сообщении.

На Чистопрудном бульваре проходили кукольные спектакли и работали творческие мастерские «Вахтангов», «Мейерхольд», «Таиров», «Эфрос». 55 процентов участников голосования поставили пространству отлично.

Секреты архитектуры Москвы

Отвечая на вопросы викторины «Искусство в городе» горожане смогли узнать, в рамках какого проекта «Лета в Москве» появились пространства для чтения, общения и творчества, где проходил пленэр «Улица. Искусство».

Также они ответили на вопросы о том, чье имя носит улица, на которой находится Киностудия Горького, и как называется проект, благодаря которому юные и взрослые жители Москвы учились делать игрушки из экоматериалов.

«Активный гражданин» - это проект правительства Москвы, позволяющий горожанам донести до властей свое отношение к решениям, которые принимаются в различных сферах жизни города. Он существует с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований.