Синоптик Леус рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве 23 сентября

Во вторник, 23 сентября, в Москве зафиксирован обратный ход температуры – явление, при котором температура воздуха в течение дня понижается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Довольно редкое метеорологическое явление наблюдается сегодня в столице – так называемый обратный ход температуры. Обычно в дневные часы температура повышается, а сегодня облака и поступление холодного воздуха не только ограничивают дневной прогрев, но и заставляют температуру понижаться. Самая высокая температура воздуха сегодняшнего дня была отмечена в 7:00 и составила плюс 17,3 градуса, с тех пор температура постепенно понижается, и к настоящему моменту показания термометров опустились до плюс 13,8 градусов», – написал Леус.

Синоптик добавил, что похолодание в течение дня продолжится.