Собянин наградил победителей городского конкурса «Московские мастера»

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 сентября, наградил победителей ежегодного городского конкурса «Московские мастера».

Церемония награждения прошла в Мраморном зале столичной мэрии.

— Я поздравляю вас с победой в одном из самых лучших, интересных и традиционных конкурсов Москвы «Московские мастера». С каждым годом этот конкурс становится более и более актуальным, более конкурентным. Вы победили благодаря своему умению, таланту, отношению к профессии, отношению к своему предприятию, городу. Спасибо вам большое, — высказался глава города.

Он отметил, что сейчас требуются специалисты высокого уровня, «знающих свое дело». Также, по словам Собянина, в последние годы отношение к отечественной продукции «стремительно меняется» из-за санкций, специальной военной операции и требования развивать импортозамещение, чтобы полагаться на собственное производство, передает Агентство городских новостей «Москва».

