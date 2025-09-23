Собянин наградил победителей городского конкурса «Московские мастера»

Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 сентября, наградил победителей ежегодного городского конкурса «Московские мастера».

Собянин наградил победителей городского конкурса «Московские мастера»
© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Церемония награждения прошла в Мраморном зале столичной мэрии.

— Я поздравляю вас с победой в одном из самых лучших, интересных и традиционных конкурсов Москвы «Московские мастера». С каждым годом этот конкурс становится более и более актуальным, более конкурентным. Вы победили благодаря своему умению, таланту, отношению к профессии, отношению к своему предприятию, городу. Спасибо вам большое, — высказался глава города.

Он отметил, что сейчас требуются специалисты высокого уровня, «знающих свое дело». Также, по словам Собянина, в последние годы отношение к отечественной продукции «стремительно меняется» из-за санкций, специальной военной операции и требования развивать импортозамещение, чтобы полагаться на собственное производство, передает Агентство городских новостей «Москва».

10 сентября мэр Москвы вручил группе горожан российские государственные и городские награды, а также премии города Москвы 2025 года в области литературы и искусства. Он подчеркнул, что столица находится в одном из самых динамичных периодов в своей истории, несмотря на существующие проблемы.