Сейчас столичный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, принимая рейсы на прилет по факту прибытия, а рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании корректируют расписание полетов с учетом оперативной ситуации, пассажирам и встречающим их гостям следует уточнять статус рейса с помощью колл-центров и сайтов авиаперевозчиков, а также через табло аэропорта.

В терминалах с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний — в авиагавани их обслуживают согласно российским Федеральным авиационным правилам и установленным регламентам.

Коллектив аэропорта Шереметьево обеспечивает все необходимые меры и условия для пребывания и обслуживания пассажиров. Сотрудники аэропорта относятся с особым вниманием к семьям с малолетними детьми, маломобильным пассажирам, а также неформально помогают и поддерживают людей в затруднительных ситуациях.

Пассажиров и гостей Шереметьева информируют на стойках информации в терминалах, обеспечивают питьевой водой с помощью питьевых фонтанов, кулеров с горячей водой и пунктов раздачи бесплатной бутилированной воды, а также предоставляют доступ в комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет.

Кроме того, в аэропорту находятся игровые зоны для несовершеннолетних детей, выделенные зоны ожидания и отдыха с размещенными матрасами и ковриками, круглосуточные медицинские пункты, специализированные залы ожидания для маломобильных пассажиров с круглосуточным режимом работы и зарядные станции для мобильных устройств, также присутствует доступ к Wi-Fi.

Волонтеры помогают пассажирам и сопровождают их. Время обслуживания может увеличиться, в этом случае нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет с учетом возможных поздних прибытий самолетов. Они связаны с ограничениями, которые ввели ранее в целях обеспечения безопасности полетов.