В жилом доме на улице Юннатов заменят газовое оборудование

Специалисты приступили к обновлению системы подачи газа в пятиэтажном блочном доме 1959 года постройки по адресу: улица Юннатов, дом 15, корпус 2.

© Вечерняя Москва

Работы затронут 60 квартир. Там установят новую запорную арматуру с тройной системой защиты, обеспечивающую повышенную безопасность эксплуатации. Это оборудование исключает риск случайного открытия, а также оснащено механизмами защиты от перепадов давления и температуры.

— Мы не просто меняем трубы и краны, мы внедряем культуру превентивной безопасности. Особенно символично, что эта работа проходит в доме, который соседствует с центром, где молодое поколение учится бережному отношению к природе и жизни. Мы делаем то же самое — бережем наш город и комфорт его жителей с помощью современных технологий, — отметил заместитель генерального директора компании-подрядчика «Центр Газ» Артур Андреев.

По его словам, работы будут проведены в кратчайшие сроки, чтобы жильцы испытали минимальные неудобства.