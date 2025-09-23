Детеныш черноморской афалины родился в «Москвариуме»

В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» родился детеныш черноморской афалины. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе океанариума.

Самка по кличке Нота вновь стала матерью — в 2023 году на свет у нее появился малыш Локи. За родами активно наблюдала команда ветеринаров и тренеров, они в любой момент могли оказать необходимую помощь.

Дельфиненок находится в отличном состоянии, большую часть времени он проводит рядом с мамой. Ветеринарная служба «Москвариума» круглосуточно мониторит его состояние. Особое внимание специалисты уделяют налаживанию процесса молочного вскармливания.

Кроме того, они контролируют параметры среды обитания — температуру, состав воды, уровень освещения и другие ключевые показатели.

Детеныш хорошо развивается — он уже уверенно плавает, совершает повороты, активно питается материнским молоком и с удовольствием играет с мамой. Самым любимым занятием малыша стала игра с пузырьками воздуха.

