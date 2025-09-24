Новый автобусный маршрут свяжет столицу с Химками

На линию выйдут автобусы большого класса. От внутригородских они будут отличаться наклейкой «Москва — область» на борту.

27 сентября от станции метро «Беломорская» начнут курсировать автобусы по новому маршруту № 1342к. На них можно будет добраться до микрорайона Клязьма-Старбеево подмосковных Химок. На линии будет работать пять современных машин большого класса, которые оборудованы по высоким столичным стандартам.

«Мы продолжаем развивать пригородное направление автобусов московского транспорта, как поручил Сергей Собянин. 27 сентября запустим еще один маршрут, который свяжет городской округ Химки со станцией метро “Беломорская”. По будням здесь будет работать пять современных автобусов российского производства. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути. Всего до 2028 года планируем включить в систему московского транспорта не меньше 30 процентов действующих смежных межрегиональных автобусных маршрутов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На маршруте можно будет воспользоваться едиными билетами без лимита поездок зоны «Пригород» по карте москвича для обучающихся на 30 дней стоимостью 1390 рублей, на 90 дней — 3960 рублей. Кроме того, они действуют для проезда в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте столицы.

Разовый проезд по карте «Тройка» будет стоить 75 рублей, по банковской карте — 76 рублей. При этом тариф «90 минут» действовать не будет, скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Оплатить проезд картой «Стрелка» пассажиры не смогут.

Одно из главных преимуществ состоит в том, что жители области смогут совершать выгодные поездки на московском транспорте благодаря единым абонементам на 30, 90 и 365 дней. В них включены пересадки между наземным транспортом, метро, МЦК и МЦД, а также безлимитные поездки на регулярном речном электротранспорте на маршрутах № 1, 2 и 3, которые не входят в абонементы по карте москвича учащихся.

По абонементу «Единый» можно бесплатно пользоваться велосипедами и электроскутерами сервиса городского проката «Велобайк». Каждая бесплатная поездка длится до 30 минут, а их количество зависит от категории абонемента: на 30 дней — 60 бесплатных велопоездок, на 90 дней — 180 бесплатных велопоездок, на 365 дней — 390 бесплатных велопоездок.

Кроме того, годовой абонемент можно заморозить на 14 дней в приложении «Метро Москвы». Эта функция пригодится во время поездки в отпуск или, например, в случае больничного. Две недели прибавятся к общему сроку действия абонемента, и пассажир не потеряет эти дни.

Что еще ждет пассажиров

Современные автобусы российского производства будут ходить с отличительной наклейкой «Москва — область» на борту. На линию выйдут машины большого класса с системой климат-контроля в салоне, низким полом и местами для инвалидов. Для пассажиров подготовили удобную навигацию, в том числе яркие и крупные номера маршрутов на автобусах с указанием конечных остановок, голосовые объявления и большие экраны с информацией о маршруте в салоне. Поможет и понятная нумерация: к привычному номеру маршрута добавили цифру 1. Это позволит избежать дублирования с номерами городских маршрутов и даст понять пассажирам, что «тысячные» автобусы следуют в область.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в столице большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.