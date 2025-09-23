Московский детский велофестиваль пройдет 27 и 28 сентября 2025 года на Цветном бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

© Вечерняя Москва

Главным событием станут велозаезды, в которых для разных возрастных категорий предусмотрены 4 дистанции: дети 4-6 лет проедут 700 метров, 7–9 лет — 1,4 километра, 10–13 лет — 2,8 километра и 14–16 лет — 5,6 километра.

Данное мероприятие направлено на поддержку развития велосипедной культуры и продвижение активного образа жизни среди детей. Принять участие в велофестивале могут дети от 4 до 16 лет в сопровождении родителей.

В Терлецком лесопарке в районе Ивановское также состоится первый велосипедный турнир на Кубок префекта Восточного административного округа. Соревнования пройдут на дистанциях от одного до трех километров.

2 августа в столице прошел второй Московский ночной велофестиваль. Ночные заезды, которые стартовали в три этапа — в 21:00, 22:00 и 23:00, — собрали рекордное количество велосипедистов. Корреспонденты «Вечерней Москвы» побывали на мероприятии.