Более двухсот рейсов задержано и отменено в московских аэропортах из-за атак беспилотников ВСУ.

Значительные сбои в работе воздушных гаваней столицы произошли на фоне очередной массовой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным ТАСС, суммарно в четырех основных аэропортах Москвы было задержано или отменено свыше двухсот авиарейсов.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в аэропорту Шереметьево. Согласно оперативной информации на десять часов утра, задержаны семьдесят один рейс, еще девяносто шесть рейсов были полностью отменены. Во Внукове зафиксирована задержка сорока рейсов, пять воздушных судов были перенаправлены для посадки в другие региональные аэропорты. В аэропортах Домодедово и Жуковский также произошли отмены и задержки, но в меньших масштабах.

Причиной таких масштабных задержек стала необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства. Ранее системы противовоздушной обороны Москвы и области уничтожили тридцать шесть вражеских беспилотников. По словам мэра столицы, падение обломков не привело к человеческим жертвам, а на местах происшествий работают аварийно-спасательные службы.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах.