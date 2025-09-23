После аномально жаркого понедельника вторник многим кажется прохладным днем. Однако дальше будет еще прохладнее. Температура воздуха +20 уходит из Московского региона до будущей весны и лета.

Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Сегодня воздух прогреется до +17...+19 градусов, а с вечера пойдет холодный атмосферный фронт. Ночью в Москве до +6, по области до +3 градусов", - сообщил Александр Ильин в беседе с RT.

Он отметил, что во второй половине дня ожидается дождь. И после него начнется стремительное похолодание. Днем в среду воздух не прогреется выше +12, в четверг в вечерние часы около +5, а в ночь на пятницу может похолодать до 0. Правда, затем слегка потеплеет: днем в субботу установится температура около +15 градусов. Ильин отметил, что ранее обещанный снег, скорее всего, не пойдет, так как осадки вероятны лишь во вторник.