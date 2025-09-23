Проект «Молодежь Москвы» открывает карьерные возможности для молодых горожан

Проект «Молодежь Москвы» помогает молодым жителям столицы построить карьеру или пройти стажировку. В рамках направления «Молодежь Москвы. Карьера» проводятся встречи с карьерными экспертами и профориентологами, а также реализуются программы по содействию в трудоустройстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

— В рамках направления «Молодежь Москвы. Карьера» мы предлагаем молодым жителям столицы конкретные инструменты для старта на профессиональном пути — от тестирования, которое поможет определиться с выбором, до прямого знакомства с ведущими работодателями, — рассказала руководитель проекта Маргарита Савинкина.

На портале «Молодежь Москвы» представлены актуальные вакансии и стажировки с подробным описанием. Для отклика нужно заполнить анкету и прикрепить резюме. Банк вакансий обновляется регулярно. Также на портале доступна подача заявки на поддержку стартапов. Для этого необходимо описать идею и виды поддержки.

Кроме того, можно пройти опрос и определить целесообразность отклика на вакансии, а также ознакомиться с картой рабочих и учебных пространств, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 11 сентября по 4 октября в городе пройдет серия адаптационных экскурсий, которые подготовил проект «Молодежь Москвы» в рамках направления «Дружба». Поучаствовать в мероприятиях могут студенты первых курсов, иностранцы, гости столицы, а также все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.