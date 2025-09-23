Москвичам рассказали о необычных именах, которыми назвали девочек в этом году

Девочки с именами Белояра, Лукерья, Океана и мальчики Год, Любим, Марс и Рим родились в этом году в столице. Об этом во вторник, 23 сентября, рассказала глава московского управления ЗАГС Светлана Уханева.

© Вечерняя Москва

Так, за девять месяцев 2025 года в городе зарегистрировали имена Ассоль, Забава, Любава, Маруся, Лукерья, Океана, Емельяна, Ефросинья, Искра, Настасья, Феодосия, Белояра, Дельфина, Сталина.

— Мужские имена — Кай, Марс, Трофим, Ерофей, Тихомир, Харитон, Антип, Гамлет, Год, Любим, Рим, Моисей, Енисей, Есений, Ной, Святогор, Спиридон, Гектор, Ефрем, Фома, Емельян, Митрофан, — добавила она.

Кроме того, порядка 200 новорожденным женского пола дали двух- и трехсоставные имена, передает РИА Новости.

В шести российских регионах самым популярным среди новорожденных мальчиков стало имя Мухаммад. Его выбирают для ребенка родители из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, в свою очередь, предложил на законодательном уровне запретить слишком экзотические имена. Он посоветовал выбирать только те, которые более привычны русскому слуху.