Комиссия МГД одобрила проект постановления о новом положении о Молодежной палате

Комиссия Мосгордумы по спорту и молодежной политике поддержала проект постановления столичного парламента «Об утверждении положения о Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Московской городской думе». Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

© Предоставлено Московской городской думой

Проектом постановления предлагается утвердить новое положение о Молодежной палате при столичном парламенте. В соответствии с документом Молодежная палата будет формироваться на основе принципов партийного и территориального представительства.

Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания в Москве либо работающий или обучающийся в столице. Также предусматриваются ограничения, препятствующие исполнению обязанностей члена Молодежной палаты, в их числе: наличие статуса иностранного агента, а также неснятая или непогашенная судимость.

Кроме того, предлагается установить, что Молодежная палата состоит из 60 членов и формируется сроком на два года. Ранее палата состояла из 63 человек в возрасте от 18 до 30 лет, она формировалась на срок полномочий депутатов Мосгордумы очередного созыва.