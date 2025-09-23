Торжественное закрытие молодежного музыкального фестиваля состоится 27 сентября

Торжественное закрытие молодежного музыкального фестиваля «Мелодии победной весны. Трудовому подвигу сверстников посвящается» состоится в московском Детском музыкальном театре юного актера (ДМТЮА) 27 сентября в 17:30. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В закрытии фестиваля примут участие кадеты — победители Всероссийского музыкального конкурса и юные актеры ДМТЮА, они представят спектакль о героическом подвиге своих сверстников военных лет.

Также запланировано открытие выставки лучших художественных работ «Трудовая гордость. Как это было» и документальной выставки фотографа Победы Евгения Халдея о послевоенном восстановлении Донбасса.

20 и 21 сентября в Детском музыкальном театре юного актера прошла премьера спектакля «Переполох в кондитерской». Спектакль появился на свет в рамках Режиссерской лаборатории, которую ДМТЮА проводил совместно с Фондом поддержки детского творчества «Театр и дети». Представление «Переполох в кондитерской» смог погрузить зрителей в атмосферу праздника. На протяжении спектакля звучали песни, а публика научилась преодолевать трудности и верить в мечты.