Минувшая ночь в столице оказалась рекордной по теплу, побив показатели 1953 года

Прошедшая в Москве ночь оказалась рекордно теплой — она побила рекорд 72-летней давности.

Об этом во вторник, 23 сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В центре Москвы, на Балчуге, было плюс 18 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы и даже теплее ночных показателей середины лета, — добавил он в своем Telegram-канале.

По его словам, это была последняя в 2025 году «летняя» ночь. В следующую ночь столичный регион накроет прохлада до плюс 5–10 градусов.

23 сентября в Московском регионе ожидается облачная погода с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–18 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–16 градусов тепла.

Сентябрь близится к завершению, обещая стремительное похолодание. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда жителей Москвы и Московской области порадует первый снег.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, она ощутимо изменится на неделе.