Спрогнозированы дожди и похолодание в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал дожди и похолодание в Москве 23 сентября.

Как он написал в своём Telegram-канале, сегодня условия погоды в столичном регионе будут формироваться под влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта.

«Опускаясь с севера, он закроет небо плотными облаками, во второй половине дня вызовет кратковременные дожди и резко понизит температуру — самыми высокими показания термометров ожидаются в утренние часы», — поделился Леус.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +16…+18 °С, по области +13…+18 °С, на востоке и юге до +19…+24 °С. Ветер северо-западный 4—9 м/с.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что, несмотря на возможное понижение температуры в ночное время, снегопадов в Москве в конце сентября не ожидается.