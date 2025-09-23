В Москве побит ночной рекорд тепла 72-летней давности. В ночь на вторник, 23 сентября, было аномально тепло, как летом, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

По его словам, за минувшую ночь минимальные значения термометра на опорной столичной метеостанции ВДНХ составили плюс 16,6 градуса, а в центре Москвы — плюс 18 градусов. «Это на 10 градусов выше климатической нормы и даже теплее ночных показателей середины лета!» — заявил синоптик.

Тишковец добавил, что аномальное тепло ночью стало рекордом для Москвы впервые за 72 года. В столице схожее значение было зафиксировано лишь в 1953-м. Тогда столбик термометра показал плюс 12,9 градуса.

«Последняя в этом году по-летнему теплая ночь», — сделал выводы синоптик. Он пояснил, что в ближайшие дни в столичном регионе похолодает до плюс пяти-десяти градусов.

Ранее еще один синоптик сообщил, что понедельник, 22 сентября, стал последним солнечным днем для москвичей. Уже известно, что с 24 сентября начнется метеорологическая осень, ожидаются осадки.