В Москве наступила осень

В столицу в среду, 24 сентября, пришла метеорологическая осень, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столичный регион в среду находится под влиянием тыловой части обширного циклона с центром над районами Коми. В такой ситуации в Москве и области наблюдается облачная с прояснениями погода, в середине дня местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха плюс 10-12 градусов, по области плюс 8-13. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, 25 сентября, днем местами кратковременные дожди, ночью плюс 4-6 градуса, днем плюс 10-12.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что наступившее похолодание продлится в Центральной России недолго. Золотая осень придет в центральные регионы страны в конце сентября — начале октября.