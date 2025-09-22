В московском аэропорту отменили шесть рейсов

В аэропорту Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет. Кроме того, 6 рейсов были отменены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные расписания воздушной гавани.

© Global look

Из них также следует, что в период с 20:00 до 00:00 по московскому времени задерживаются 40 рейсов на прилет. Как Росавиации Артем Кореняко, в 20:20 в Шереметьево были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

РИА Новости уточняет, что в других аэропортах тоже отмечаются задержки, хоть там и не вводились ограничения. Во Внуково задерживается вылет 6 рейсов и прилет 15. В Домодедово задерживаются на прилет 9 рейсов.

Ранее жители Новой Москвы стали свидетелями пролета самолета Ан-124 на крайне низкой высоте. Как предположил военкор Юрий Котенок, это стало попыткой минимизировать риски во время налета вражеских беспилотников.