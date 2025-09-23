Собянин: Отражена масштабная атака вражеских беспилотников

Москву с вечера 22 сентября атаковали десятки вражеских беспилотников (БПЛА). Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что атака была успешно отражена.

Первые сообщения о том, что противовоздушные силы Министерства обороны отражают атаки беспилотных средств, направленных на Москву, начали поступать в понедельник, 22 сентября, около половины восьмого вечера. Жители разных районов города также слышали звуки работы ПВО. По факту уничтожения беспилотников мэр столицы сообщал, что на местах падения обломков работают экстренные городские службы.

Нападение БПЛА на столицу продолжалось и ночью, а также днем во вторник, 23 сентября.

В общей сложности силами противовоздушной обороны было уничтожено более 46 атаковавших Москву беспилотников. И это одна из самых массированных вражеских атак на наш город.

— На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Отметим, что координацию работы систем ПВО производят автоматизированные системы управления, которые занимаются сбором, анализом и передачей информации о воздушных объектах. Сначала система обнаруживает цель с помощью радиолокационной станции или самолетов-истребителей. Затем происходит идентификация вражеского устройства благодаря системе опознавания «свой — чужой», после чего данные передаются в систему и идет планирование перехвата. Последний этап работы противовоздушной обороны — это перехват или уничтожение цели с помощью зенитных ракетных комплексов, самолетов-истребителей или артиллерийских установок.

Такая система обеспечивает надежную защиту столичного региона.