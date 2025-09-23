Собянин: силами ПВО сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву

Над Москвой уничтожили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву", - сказано в сообщении. Собянин добавил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Столицу атакуют с 22 сентября. На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план "Ковер". По его данным, в авиагавани Шереметьево задерживались девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть. До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 украинских беспилотников над рядом областей Российской Федерации. Так, с 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.