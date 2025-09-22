Синоптик Шувалов: в Москву возвращается холод

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о возвращении холода в Москву.

«Сегодня последний солнечный день в этом сентябре. Завтра начнётся похолодание, в течение суток — +14...+16 °С. Где-то ближе к середине дня небольшой кратковременный дождь и переход ветра с юго-западного на северо-западный», — заявил он в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, после этого воздух прогреется до +10...+12 °С, а ночные температуры опустятся, даже возможны заморозки.

«Эта прохладная погода сохранится до конца сентября. Больше +25 °С и даже +20 °С не будет», — подчеркнул Шувалов.

Ранее сообщалось, что снег на фоне похолодания в столичном регионе пока не ожидается.