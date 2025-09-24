Мосгордума открыла первое заседание осенней сессии

Московская городская дума открыла первое заседание осенней сессии 2025 года, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Уважаемые коллеги, московское время – 10 часов утра, 24 сентября. Зарегистрировано 36 депутатов, кворум у нас имеется. И я открываю 1616 заседание Московской городской думы, первое заседание после летнего перерыва в работе думы», – сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Всего в повестке 13 вопросов, в том числе депутаты столичного парламента рассмотрят шесть проектов законов города и шесть проектов постановлений Мосгордумы.